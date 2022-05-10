Форвард «Спартака» Соболев заявил, что доволен своими выступлениями за московский клуб

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями по поводу своей игры за столичный клуб.

Отметим, что 25-летний россиянин стал футболистом красно-белых в январе 2020 года. С тех пор он принял участие в 70 матчах команды во всех турнирах, отличившись 30 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее в своей карьере форвард выступал за «Крылья Советов», «Енисей» и «Томь».

– Считаю, проявил себя довольно неплохо. Если брать все турниры, то провел в районе 70 матчей, забил в них 30 голов и сделал больше десяти голевых передач – достойный результат. Хотя понятно, что всегда хочется большего. Сейчас главная цель – поднять уже над головой значимый трофей, – цитирует Соболева клубная пресс-служба москвичей.

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 28 турах. Завтра, 11 мая, подопечные Паоло Ваноли сыграют дома против «Енисея» в полуфинале Кубка России.