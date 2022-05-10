Семин предположил, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» является главным фаворитом на чемпионство в следующем сезоне чемпионата России.

Отметим, что подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду завоевали золотые медали РПЛ. Это стало известно после того, как клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, а идущее вторым «Динамо» уступило «Уралу» (2:3).

– «Зенит» продолжит доминировать в следующем сезоне, а остальные клубы попробуют приблизиться к сине-бело-голубым. В этом году почти получилось у «Динамо». В следующем, возможно, таким клубом станет «Спартак», – цитирует Семина Sport24.ru.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 28 матчах. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.