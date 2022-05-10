Президент «Лацио» заявил, что клуб не хочет продавать полузащитника Милинковича-Савича

Президент «Лацио» Клаудио Лотито сообщил о том, что римский клуб не заинтересован в продаже центрального полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Ранее стало известно об интересе к 27-летнему сербу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса».

– Милинкович-Савич не продается, клуб очень ценит этого футболиста. Я никогда не выставлял его на трансфер. Мы поддерживаем хорошие отношения. Если топовая команда примет решение подписать Сергея, я обсужу с ним это предложение. Для нашего клуба человеческий аспект важнее финансового. Я отказался продавать его за 140 миллионов евро, – цитирует Лотито Football Italia.

– Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 292 матча, забил 57 голов и отдал 51 результативную передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии он отыграл 30 встреч (5 голов).