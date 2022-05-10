Александр Мостовой: «Спартак» пройдет дальше в финал, на другое они не должны настраиваться

Бывший полузащитникй национальной команды Александр Мостовой поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский «Енисей» сыграет против «Спартака».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Спартак», конечно, пройдет дальше в финал, на другое они не должны настраиваться, плюс игра на домашнем стадионе. «Енисей» всех и так удивил, обыграв по пути хорошие команды, поэтому здесь они, скорее всего, могут остановиться», - приводит слова Мостового ТАСС.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале сыграют между собой московское «Динамо» и «Алания». Их встреча запланирована на 10 мая.