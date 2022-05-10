«Интер» продаст Мартинеса в «Барселону», если за него предложат 60-70 миллионов евро

Миланский «Интер» готов продать нападающего Лаутаро Мартинеса, если за него предложат 60-70 миллионов евро. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, аргентинец предпочел бы перейти в «Барселону», а не в «Атлетико».

Напомним, что Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 46 матчах черно-синих во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативных паса. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026-го.