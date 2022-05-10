Андрей Канчельскис: «Динамо» – однозначный фаворит матча с «Аланией», но только на бумаге

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу полуфинального матча Кубка России между «Динамо» и «Аланией».

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 10 мая, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

– «Динамо» – однозначный фаворит матча с «Аланией», но только на бумаге, а на поле – посмотрим. Все верят и думают, что «Динамо» обыграет, но это футбол. «Алания» обыграла «Зенит», почему ей не попробовать сделать это с «Динамо»? – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Добавим, что в другом полуфинале сыграют между собой «Спартак» и «Енисей». Их встреча состоится 11 мая. Финал Кубка России пройдет 29 мая.