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Соболев уверен, что «Спартак» ждет сложная игра против «Енисея» в полуфинале Кубка России

Встреча между командами состоится 11 мая в Москве.
10 мая 2022 14:58

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский «Енисей» сыграет против красно-белых.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Я видел, как «Енисей» прошел в Кубке «Локомотив» и «Рубин». И могу точно сказать, что нас ждет нелегкая игра. Красноярцы тоже мечтают о финале, на поле будет битва, - приводит слова Соболева пресс-служба московского клуба.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале сыграют между собой московское «Динамо» и «Алания». Их встреча запланирована на 10 мая.

источник: ФК «Спартак»
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