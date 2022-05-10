«Милан» поборется с «Интером» за подписание Дибалы

Руководство «Милана» выразило заинтересованность в заключении контракта с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Как утверждает Il Giornale, «россонери» считают, что 28-летний аргентинец является подходящим кандидатом на усиление атакующей линии клуба перед началом следующего сезона. При этом нападающий готов рассмотреть вариант с продолжением своей карьеры в стане красно-черных.

Ранее появилась информация, что футболист рассчитывает перейти в «Интер».

Напомним, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступает за клуб с июля 2015 года – на его счету 115 голов и 48 результативных передач в 290 матчах в составе туринцев.