В «Локомотиве» отреагировали на появившуюся новость о закрытии «Казанки»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала появившуюся новость о том, столичный клуб закроет проект «Казанка».

Ранее стало известно, что при принятии данного решения руководители красно-зеленых придерживались мнения, что молодежной команды будет достаточно для развития юных футболистов.

– В настоящий момент руководство клуба рассматривает варианты реформирования системы подготовки футболистов. Объединение игроков «Казанки» и молодежной команды – один из возможных вариантов. Окончательного решения нет. Когда будет конкретика – сообщим, – цитирует представителя пресс-службы железнодорожников «Чемпионат».

Напомним, что «Казанка» является фарм-клубом «Локомотива». В нынешнем сезоне коллектив занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2, набрав 11 очков в 16 встречах.