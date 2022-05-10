Шиманьски и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч 1/2 финала Кубка России с «Аланией»

«Динамо» и «Алания» объявили свои стартовые составы на полуфинальный матч Кубка России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 10 мая, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Засеев, Бутаев, Гурциев, Хугаев, Кобесов, Эльдарушев, Хабалов, Хасонов.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии Кубка России подопечные Сандро Шварца обыграли «Балтику» (1:1, 5:4 пен.). Что касается «Алании», то команда Спартака Гогниева прошла «Зенит» (2:2, 6:5 пен.).

В другом полуфинале сыграют между собой «Спартак» и «Енисей». Их встреча состоится 11 мая.