Булыкин поддерживает решение о закрытии «Казанки» в ближайшее время

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на появившиеся слухи о том, что руководство московской команды закроет проект «Казанка».

Ранее в пресс-службе красно-зеленых заявили, что в данный момент железнодорожники еще не приняли окончательное решение в вопросе закрытия своего фарм-клуба.

– Я уже давно выступал против «Казанки», что она не нужна. Единая заявка – это не причина, ради которой стоит держать «Казанку». Молодые футболисты должны развиваться в основной команде или в других клубах РПЛ. «Казанка» – не совсем нужная команда для развития футболистов, – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Казанка» является фарм-клубом «Локомотива» с 2017 года. В нынешнем сезоне коллектив занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2, набрав 11 очков в 16 матчах.