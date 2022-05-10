«Оренбург» не получал документы на лицензирование

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин опроверг ранее появляющуюся информацию о том, что клуб прошел лицензирования на участие в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока официально мы ничего так и не имеем, — заявил Еремякин. — Какие-то решения приняты, но как они оформлены, я не знаю. Официально в клуб никаких документов о прохождении процедуры лицензирования не поступало. Нас несколько раз проверяли за последнее время. Приезжали сотрудники РФС и РПЛ, смотрели, изучали, способны ли мы завершить работы на стадионе. С нашей стороны есть обязательства, у нас есть график строительства, мы все работы завершим до конца июня», - приводит слова Еремякина «РБ-Спорт».

«Оренбург» лидирует в ФНЛ с отрывом от третьей команды «Факела» в восемь очков. Клубу из Воронежа осталось провести три игры до окончания чемпионата.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял второе место в ФНЛ, но не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.