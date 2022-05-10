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Бышовец считает, что «Сочи» показывает положительные результаты из-за хорошей атмосферы в команде

При это 76-летний специалист выделил состав «барсов».
10 мая 2022 16:28
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Анатолий Бышовец объяснил причины хороших результатов «Сочи» в текущем сезоне.

«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», - приводит слова Бышовца RT, ссылаясь на Betonmobile.ru.

На данный момент «Сочи» делит второе место российской премьер-лиги вместе с «Динамо». В последнем туре команды сыграют друг с другом. Данная встреча пройдет в Москве.

источник: «RT на русском»
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