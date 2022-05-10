В клубе «Истанбул Башакшехир» опровергли слухи об интересе к Агаларову

Директор по связям с общественностью «Истанбул Башакшехир» Коскун Гульбахар отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может пополнить состав команды летом 2022 года.

Ранее стало известно, что услуги 21-летнего россиянина были предложены турецкому клубу.

– Я впервые слышу об этом от вас. У меня никакой информации о том, что клубу были предложены услуги данного игрока, – приводит слова Гульбахара «Чемпионат».

Напомним, что Агаларов стал игроком «Уфы» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ, забив 18 голов в 27 матчах. Его контракт истекает в конце декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.