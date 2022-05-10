Цорн считает, что «Локомотиву» не выгодно одновременно содержать «Казанку» и молодежную команду

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о слухах о закрытии «Казанки».

«Этот вопрос мне уже задавали три недели назад. Когда в клубе будет финальное понимание обновленной структуры молодежного футбола, проинформируем всех. Факт пока только в том, что иметь две команды с похожей возрастной структурой не оптимально и финансово не выгодно клубу», - приводит слова Цорна Sport24.ru.

Напомним, что «Казанка» является фарм-клубом «Локомотива». В нынешнем сезоне коллектив занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице группы 2А ФНЛ-2, набрав 11 очков в 16 встречах.