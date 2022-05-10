В «Манчестер Сити» подтвердили, что клуб договорился о переходе Холанда летом 2022 года

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что клуб достиг принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» по поводу перехода нападающего Эрлинга Холанда.

По информации источника, 21-летний норвежец пополнит состав «горожан» по окончании текущего сезона. Отмечается, что футболист прибудет в команду 1 июля этого года. При этом стало известно, что сумма трансфера, длительность контракта и зарплата форварда находятся на стадии согласования.

Напомним, что Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. Всего в составе «шмелей» он принял участие в 88 матчах во всех турнирах, забил 85 голов и отдал 23 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 150 миллионов евро.