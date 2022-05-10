Московское «Динамо» вышло в финал Кубка России, разгромив «Аланию»

Московское «Динамо» дома победило владикавказскую «Аланию» со счетом 3:0 в полуфинале Кубка России.
В команде Сандро Шварца забили Федор Смолов (23-я минута), Арсен Захарян (48) и Константин Тюкавин (87).
Добавим, что защитник «Алании» Давид Шавлохов был удален на 73-й минуте. Игрок обороны сорвал выход один на один нападающего бело-голубых Тюкавина.
Завтра «Спартак» во втором полуфинале примет на своем поле «Енисей».
Кубок России
Полуфинал
«Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ) - 3:0 (1:0)
Голы: Смолов, 23; Захарян, 48; Тюкавин, 87
«Динамо»: Лещук, Варела, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт (Скопинцев, 45), Макаров (Лесовой, 65), Захарян, Фомин, Моро, Шиманьски (Н»Жи, 77), Смолов (Тюкавин, 65).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Багаев, Шавлохов, Засеев (Гиоргобиани, 46), Хабалов (Григорьев, 72), Кобесов (Сосранов, 65), Хугаев (Цараев, 46), Хосонов, Гурциев, Эльдарушев (Машуков, 46).
Предупреждения: Шавлохов, 34, Шиманьски, 67, Бутаев, 80, Багаев, 86, Григорьев, 87.
Удаление: Шавлохов, 73.