Финальный матч чемпионата Европы 2024 года по футболу пройдет в Берлине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

По информации пресс-службы УЕФА, матч-открытие турнира состоится в Мюнхене на стадионе Fussball Arena, а финальную игру примет Берлин на Олимпийском стадионе.

Также отмечается, что согласно регламенту соревнований были созданы три кластера площадок, а именно: «Север/Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф), Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт). Это было сделано для того, чтобы сократить расстояния для национальных команд и болельщиков между городами-организаторами.

Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня и 14 июля.