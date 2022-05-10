Чеферин заявил, что УЕФА консультировался со всеми заинтересованными лицами при реформе ЛЧ

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, к чему должна провести реформа Лиги чемпионов.

«Сегодняшние решения подводят черту под обширным процессом консультаций, в ходе которого мы выслушали мнения болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов и лиг и многих других с целью найти наилучшее решение для развития и успеха европейского футбола как на национальной арене, так и в международных клубных турнирах.

Мы убеждены, что выбранный формат отражает верный баланс, способствует конкурентоспособности и принесет весомые доходы для последующего распределения между клубами, лигами и массовым футболом в Европе, повышая одновременно привлекательность и популярность наших клубных соревнований», - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что число участников группового этапа увеличится до 36. При этом два места будут отдавать командам, не отобравшимся на турнир через национальные чемпионаты. Данные клубы будут определяться по рейтингу УЕФА.

Добавим, что все команды будут находиться в одной группе и сыграют в ней по десять матчей по швейцарской системе.

Новая модель проведения турнира вступит в силу с сезона-2024/25.