Дортмундская «Боруссия» приобрела нападающего «Зальцбурга» и сборной Германии Адейеми

Пресс-служба «Боруссии» из Дортмунда сообщила о том, что клуб подписал контракт с форвардом «Зальцбурга» Каримом Адейеми.

Отмечается, что сегодня, 10 мая, 20-летний немец успешно прошел медосмотр в стане «шмелей». Как утверждает источник, трудовое соглашение между футболистом и командой рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, что Адейеми выступал за «Зальцбург» с июля 2018 года – на его счету 33 гола и 23 результативных передачи ассистов в 92 матчах за австрийский клуб.

В составе сборной Германии нападающий провел три встречи (1 гол).