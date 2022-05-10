Силкин считает, что «Динамо» выполнит задачу на сезон-2021/22 в случае победы в Кубке России

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин подвел итоги полуфинального матча Кубка России, в котором московский клуб одержал победу над «Аланией» (3:0).

Отметим, что автором забитых мячей в составе бело-голубых стали полузащитник Арсен Захарян, а также нападающие Федор Смолов и Константин Тюкавин.

– «Динамо» собралось и провело хорошую игру. Динамовцы показали, что хотят сегодня выиграть. «Алания» ничем не удивила. Конечно, если «Динамо» выиграет кубок, то задача на сезон выполнена. Титул – это успех команды, – цитирует Силкина «Чемпионат».

Добавим, что в финальном матче Кубка России, который состоится 29 мая, подопечные Сандро Шварца сыграют либо со «Спартаком», либо с «Енисеем». Очная встреча московской и красноярской команд пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Арена».