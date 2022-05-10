Тренер «Алании» Гогниев: Хочется поздравить «Динамо» с победой и выходом в финал Кубка России

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды в полуфинальном матче Кубка России от «Динамо» (0:3).

Отметим, что клуб из Владикавказа был вынужден доигрывать прошедшую встречу вдесятером после того, как главный арбитр Виталий Мешков удалил с поля защитника Давида Шавлохова на 73-й минуте за фол против форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

– Хочется поздравить «Динамо» с победой и выходом в финал. Они реализовали свои моменты. Если бы не удаление, то мы могли бы отыграться. Второй гол вышел нелепым, он повлиял психологически. В любом случае мы растем, футболисты еще недавно играли во второй лиге, – приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Добавим, что в финальном матче Кубка России, который состоится 29 мая, подопечные Сандро Шварца сыграют либо со «Спартаком», либо с «Енисеем». Очная встреча московской и красноярской команд пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Арена».