Шварц заявил, что гордится выходом «Динамо» в финал Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от выхода своей команды в финал Кубка России.

Отметим, что сегодня, 10 мая, московский клуб на своем поле одержал победу над «Аланией» (3:0). В составе бело-голубых голы забили полузащитник Арсен Захарян, а также форварды Федор Смолов и Константин Тюкавин.

– Если говорить по первому тайму, то мы хорошо вошли в игру, но, к сожалению, забили только один гол, могли рассчитывать на большее. Надо отдать должное сопернику, они играли агрессивно, давили. Я рад, что мы пробились в финал. Горд командой, – приводит слова Шварца Sport24.ru.

Добавим, что в финальном матче Кубка России, который состоится 29 мая, подопечные Сандро Шварца сыграют либо со «Спартаком», либо с «Енисеем». Очная встреча московской и красноярской команд пройдет завтра, 11 мая, на стадионе «Открытие Арена».