Кобелев был уверен, что «Динамо» выйдет в финал Кубка России

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что не сомневался в победе своей бывшей команды над «Аланией» в полуфинале Кубка России.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых.

«Я был практически уверен, что «Динамо» выйдет в финал. Сказка сказкой, но уровень команд РПЛ отличается от уровня ФНЛ. Если на одну-две игры «Алания» или другая команда из этой лиги могут собраться, то на протяжении долгого периода уже не держат высокий уровень. Сегодня мы увидели, что вторая команда премьер-лиги существенно отличается от пятой команды ФНЛ. «Алания» не побоялась играть в свой футбол, хочу сказать за это команде спасибо», - приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что завтра «Спартак» во втором полуфинале примет на своем поле «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Решающий матч Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».