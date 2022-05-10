Глава Северной Осетии призвал принять крымский футбол в РФС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал принять клубы Крыма и Севастополя в российский футбольный союз.

«Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, мы зарегистрировали Крымский футбольный Союз, потому что РФС боялся санкций. Сейчас спорт становится инструментом политики. Надо принимать и Крым, и Севастополь в РФС. В любом случае, нас сейчас пытаются оградить от всего. Так давайте идти прямо — правда за нами», - приводит слова Меняйло Sport24.ru.

Напомним, что российские клубные и национальные команды отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.

Добавим, что крымские клубы выступают с 2015 года в своей премьер-лиге. В этом сезоне чемпионат выиграл «Севастополь».