«Валенсия» с крупным счетом уступила «Бетису», Черышев вышел на поле впервые с 19 апреля

«Валенсия» в домашнем матче 36-го тура испанской примеры проиграла «Бетису» со счетом 0:3.

За гостей забивали Жозе Виллиан (57-я минута), Серхио Каналес (87) и Борха Иглесиас (90).

Отметив, что на 89-й минуте в составе «Валенсии» на замену вышел российский полузащитник Денис Черышев. В последний раз он играл в официальных матчах 19 апреля в гостевой встрече против «Вильярреала» (0:2).

«Бетис» набрал 61 очко и идет пятым в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает десятое место в турнирной таблице (44 очка).

В следующем туре пройдут матчи «Бетис» - «Гранада» и «Эспаньол» - «Валенсия».

Примера

36-й тур

«Валенсия» (Валенсия) – «Бетис» (Севилья) – 0:3 (0:0)

Голы: Жозе Виллиан, 57; Каналес, 87; Иглесиас, 90

«Валенсия»: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Макси Гомес, 63), Фулькье, Альдерете, Диакаби, Хесус Васкес, Солер (Муса, 89), Рачич (Сантьяго, 46), Мориба, Хиль (Гедеш, 63), Дуро (Черышев, 89).

«Бетис»: Руй Силва, Сабали, Бартра, Песселья (Эдгар Гонсалес, 81), Морено (Миранда, 72), Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Родри (Хуанми, 63), Виллиан Жозе (Иглесиас, 81), Фекир (Хоакин, 72).

Предупреждения: Альдерете, 31, Каналес, 45, Родри, 60, Бартра, 83.