Ловчев призвал закрыть «Спартак», если команда не выйдет в финал Кубка России

Советский футболист Евгений Ловчев заявил, что «Динамо» и «Спартак» обязаны играть в финале Кубка России.

«Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще вопросов никаких не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды. Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду премьер-лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать. Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» сильнее просто, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело, как сыграет команда», - приводит слова Ловчева «Чемпионат».

Добавим, матч «Спартака» и «Енисея» во втором полуфинале Кубка России пройдет завтра в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. Решающий матч всего турнира, куда уже пробилось «Динамо», разгромившее «Аланию» (3:0), состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка России стала другая московская команда «Локомотив», которая в финале обыграла «Крылья Советов» (3:1).