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Защитник «Алании» Татаев заявил, что русских в Чехии закидывают камнями

Футболист имеет опыт игры в «Младе Болеслав».
10 мая 2022 22:48
автор: Максим Скороходов

Защитник «Алании» Алексей Татаев объяснил причины своего решения покинуть чемпионат Чехии.

«Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал. Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Татаев выступал за «Младу Болеслав» с января 2019 по июль 2021 гг. За это время он принял в 51 матче за чешскую команду, в которых забил четыре гола.

источник: «Спорт-Экспресс»
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Защитник «Алании» Татаев заявил, что русских в Чехии закидывают камнями
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