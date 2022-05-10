Защитник «Алании» Татаев заявил, что русских в Чехии закидывают камнями

Защитник «Алании» Алексей Татаев объяснил причины своего решения покинуть чемпионат Чехии.

«Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал. Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Татаев выступал за «Младу Болеслав» с января 2019 по июль 2021 гг. За это время он принял в 51 матче за чешскую команду, в которых забил четыре гола.