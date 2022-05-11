Семин не считает успехом выход «Динамо» в финал Кубка России

Бывший наставник сборной России Юрий Семин отреагировал на победу московского «Динамо» над владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка страны.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-голубых.

«Какой успех, об этом нельзя сейчас говорить. Пусть возьмут кубок. Тогда можно будет сказать, что «Динамо» достиг успеха в Кубке России», - приводит слова Семина РБК Спорт.

Добавим, что завтра «Спартак» во втором полуфинале примет на своем поле «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Решающий матч Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».