Дмитрий Аленичев: Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то «Енисей» накажет

Экс-наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором красноярский клуб сыграет со «Спартаком».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то гости обязательно накажут москвичей. «Спартак» провалил сезон в чемпионате. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками - это победить в Кубке России», - приводит слова Аленичева «РБ-Спорт».

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).