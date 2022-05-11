Каррера - о полуфинале Кубка России: Сегодня для «Спартака» главный матч сезона

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором »Енисей» сыграет с красно-белыми.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Игроки должны продемонстрировать настоящий спартаковский дух. Сегодня для них главный матч сезона. «Спартак» обыграет «Енисей», если выйдет на игру с настроем как на дерби с ЦСКА, например», - приводит слова Карреры Sport24.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).