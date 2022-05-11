Паоло Ваноли: «Енисей» приедет в Москву побеждать. «Спартак» должен быть готов к этому

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором »Енисей» сыграет с красно-белыми.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Енисей» - отличная команда, они хорошо проводят сезон. Они хорошо готовы, у них отличный тренер. Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встреч», - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба московского клуба.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).