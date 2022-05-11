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Председатель совета директоров «Динамо»: Будем бережно хранить память о Валентине Яшиной

Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года.
11 мая 2022 11:59

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал смерть Валентины Яшиной, вдовы чемпиона Европы, олимпийского чемпиона и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

«Клуб, со своей стороны, сделает все, что необходимо в данной ситуации. Но главное - это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной Женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности», - приводит слова Соловьева пресс-служба бело-голубых.

Причины и обстоятельства смерти супруги знаменитого голкипера не называются.

Добавим, что Валентина Яшина вышла замуж за футболиста 31 декабря 1954 года и прожила с ним вплоть до его смерти 20 марта 1990 года. У пары в совместной жизни родились две дочери.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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