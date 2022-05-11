Тихонов - о Валентине Яшиной: Дай Бог сегодняшнему поколению быть такими, как она

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал смерть Валентины Яшиной, вдовы чемпиона Европы, олимпийского чемпиона и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

«Настоящая легенда! Такова жизнь. Дай Бог сегодняшнему поколению быть такими как она, и пожить подольше. А также любить и прославлять Россию-Матушку», - приводит слова Тихонова Sport24.

Причины и обстоятельства смерти супруги знаменитого голкипера не называются.

Добавим, что Валентина Яшина вышла замуж за футболиста 31 декабря 1954 года и прожила с ним вплоть до его смерти 20 марта 1990 года. У пары в совместной жизни родились две дочери.