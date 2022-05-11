Генич - о полуфинале Кубка России: «Спартак» сразу постарается показать, кто в доме хозяин

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором »Енисей» сыграет против «Спартака».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Думаю, «Спартак» сразу постарается показать, кто в доме хозяин. Он постарается агрессивно сыграть впереди и открыть счет в первом тайме. Если «Спартак» сыграет в свою силу, то у него есть все ресурсы», - приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).