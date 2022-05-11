Анзор Кавазашкили: После разговора с такими женщинами, как Яшина, получал духовное удовлетворение

Экс-футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о смерти Валентины Яшиной, вдовы чемпиона Европы, олимпийского чемпиона и обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина.

«Всегда после разговора с такими женщинами, как Валентина Тимофеевна, получал духовное удовлетворение. Я выражаю огромные соболезнования всем ее близким и московскому обществу «Динамо», символом которого был и есть Лев Яшин», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Причины и обстоятельства смерти супруги знаменитого голкипера не называются.

Добавим, что Валентина Яшина вышла замуж за футболиста 31 декабря 1954 года и прожила с ним вплоть до его смерти 20 марта 1990 года. У пары в совместной жизни родились две дочери.