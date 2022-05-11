«Это разбивает мне сердце». Чеферин высказался о санкциях УЕФА в отношении России

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что мировой футбол не выиграл от санкций организации в отношении России.

«Без сомнений, футбол стал одним из проигравших, когда игроки, тренеры и болельщики не могут ничего поделать со своей страстью и с их мечтами, это разбивает мне сердце», - приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубных и национальных команд на будущий сезон. «Зенит» как победитель российской премьер-лиги должен был играть в Лиге чемпионов, а сборная России не сможет принять участие в Лиге Наций.