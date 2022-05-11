Губерниев - о полуфинале Кубка России: Если «Спартак» проиграет, то это будет позорище лютое

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России, в котором »Енисей» сыграет против «Спартака».

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Для «Спартака» - это матч жизни. Если красно-белые проиграют, то это будет позорище лютое. Конечно, «Спартак» - фаворит. Но «Енисей» должен быть свободным и раскрепощенным. А если зажмутся чуть, то тогда получат», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).