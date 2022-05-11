Селюк предположил, с какой разницей «Спартак» победит «Енисей»

Агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего матча московского «Спартака» против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Спартак» безусловно, из десяти десять раз обыграет «Енисей», но у «Спартака» впереди принципиальная игра с «Зенитом». Поэтому, я думаю, что «Спартак» победит, но не так легко, как «Динамо». «Спартак» выиграет точно в два мяча», - - приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).