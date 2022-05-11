Булыкин считает, что «Спартак» без проблем победит «Енисей» в Кубке России

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московского «Спартака» против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Я считаю, что «Спартак» сейчас имеет только одну цель - победа в Кубке и будет мотивирован и очень хорошо настроен. Я думаю, «Спартак» легко победит, как и «Динамо», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).