ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Булыкин считает, что «Спартак» без проблем победит «Енисей» в Кубке России

Команды сойдутся в рамках полуфинала турнира.
11 мая 2022 14:58

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московского «Спартака» против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Я считаю, что «Спартак» сейчас имеет только одну цель - победа в Кубке и будет мотивирован и очень хорошо настроен. Я думаю, «Спартак» легко победит, как и «Динамо», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).

источник: Vprognoze.ru
Это интересно:
Булыкин считает, что «Спартак» без проблем победит «Енисей» в Кубке России
Команды сойдутся в рамках полуфинала турнира.
11.05.2022 14:58
Футбол
Селюк предположил, с какой разницей «Спартак» победит «Енисей»
Команды сойдутся в рамках полуфинала Кубка России.
11.05.2022 14:13
Футбол
Губерниев - о полуфинале Кубка России: Если «Спартак» проиграет, то это будет позорище лютое
Красно-белые сыграют против «Енисея».
11.05.2022 13:58
Футбол
«Это разбивает мне сердце». Чеферин высказался о санкциях УЕФА в отношении России
Российские клубы и сборные не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
11.05.2022 13:12
Футбол
Анзор Кавазашкили: После разговора с такими женщинами, как Яшина, получал духовное удовлетворение
Валентина Тимофеевна умерла в возрасте 91 года.
11.05.2022 12:46
Футбол
Генич - о полуфинале Кубка России: «Спартак» сразу постарается показать, кто в доме хозяин
Красно-белые сыграют против «Енисея».
11.05.2022 12:32
Футбол
Тихонов - о Валентине Яшиной: Дай Бог сегодняшнему поколению быть такими, как она
Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года.
11.05.2022 12:15
Футбол
Председатель совета директоров «Динамо»: Будем бережно хранить память о Валентине Яшиной
Вдова Льва Яшина умерла в возрасте 91 года.
11.05.2022 11:59
Футбол
Паоло Ваноли: «Енисей» приедет в Москву побеждать. «Спартак» должен быть готов к этому
Встреча в рамках полуфинала Кубка России состоится сегодня, 11 мая, в Москве.
11.05.2022 11:30
Футбол
Каррера - о полуфинале Кубка России: Сегодня для «Спартака» главный матч сезона
Красно-белые сыграют против «Енисея».
11.05.2022 11:15
Футбол
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Перестрелка по-русски! Как Тарасенко ответил хет-триком на дубль Капризова (видео)
В пятом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ на дубль форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова Владимир Тарасенко ответил хет-триком, принеся «Сент-Луису» волевую победу в гостях (5:2) и лидерство в противостоянии (3-2).
Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России
В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».
200 — зарплата, 30 — папе, 75 — Дортмунду. Куда пойдут миллионы евро за Холанда
Долгожданный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 10 мая стал реальностью. Ниже - подробности.
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Карацев «спешит на помощь» Медведеву, Непомнящий победил «наследника Карлсена». Новые приключения наших «нейтралов»
Еженедельный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Бобровский остановил Овечкина, Малкин забил Георгиеву, Ничушкин отправил Тренина в отпуск. Видео Кубка Стэнли
«Колорадо» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв с победной шайбой Валерия Ничушкина серию у «Нэшвилла» (5:3, 4-0), а «Флорида» усилиями Сергея Бобровского победила в овертайме «Вашингтон» и сравняла счет в противостоянии (3:2ОТ, 2-2).
Россия на Пхукете — пляж или выборы? Все болевые точки революционного конгресса ISU
Опубликована полная повестка конгресса ISU, который пройдет 6-10 июня в Таиланде. Там будут обсуждаться и могут быть приняты сразу несколько важных новшеств в правилах фигурного катания и регламенте крупнейших соревнований.
Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет Роналду
Авторитетное издание The Athletics утверждает, что Эрлинг Холанд наконец-то определился со своим будущем: 21-летний норвежец продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Есть новости и по Криштиану Роналду.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика