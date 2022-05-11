Нигматуллин - о полуфинале Кубка России: Уверенности в легкой прогулке для «Спартака» нет и в помине

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча московского «Спартака» против красноярского «Енисея» в полуфинале Кубка России.

Отметим, что встреча между командами состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало - в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Нас ждет еще одно интересное противостояние команд из двух разных дивизионов. Но, глядя на дерзкий и очень эффектный путь «Енисея» к полуфиналу, уверенности в легкой прогулке для москвичей нет и в помине», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Добавим, что на четвертьфинальной стадии турнира «Спартак» минимально обыграл ЦСКА (1:0), а «Енисей» обыграл «Рубин» (3:1).

В другом полуфинале московское «Динамо» разгромило «Аланию» (3:0).