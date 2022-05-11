«Трофей есть трофей». Широков - о значимости победы в Кубке России для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился своими ожиданиями от выступления красно-белых в Кубке России.

«Победа «Спартака» в Кубке подсластит горькую пилюлю в виде сезона. Трофей есть трофей. Также это будет последний матч сезона. Если они его выиграют, то могут с позитивным настроением идти на каникулы и ждать начала нового сезона», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, 11 мая в полуфинале Кубка России «Спартак» дома сыграет с красноярским «Енисеем». Победитель этого противостояния 29 мая в финале встретится в «Лужниках» с московским «Динамо».