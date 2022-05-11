Президент УЕФА Чеферин заявил, что для него проект футбольной Суперлиги закрыт навсегда

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что для него вопрос с созданием топ-клубами Европы Суперлиги закрыт раз и навсегда.

«Мне не нравится называть это Суперлигой, потому что это все, что угодно, только не Суперлига. Для меня этот проект закончился раз и навсегда или по крайней мере на 20 лет», - приводит слова Чеферина AFP.

Напомним, что осенью 2021 года Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только три клуба. Главным приверженцем идеи является президент туринского «Ювентуса» Джанни Аньелли.

УЕФА наказал участников проекта денежными штрафами, однако позже был вынужден отменить свое решение из-за запрета со стороны Министерства юстиции Швейцарии и коммерческого суда Мадрида.

В настоящее время продолжается разбирательство в Суде ЕС.