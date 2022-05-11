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Дмитрий Тарасов поздравил Юрия Семина с 75-летием

Футболист поблагодарил наставника за оказанное ему доверие
11 мая 2022 17:36
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил экс-главного тренера железнодорожников Юрия Семина с 75-летием.

«Палыч - тот человек, который пригласил меня в «Локомотив». Он дал мне дорогу, привел меня в начало большого пути. Для меня Семин - легенда, я всегда буду ему благодарен. С ним мы выиграли чемпионство, Кубки. Здоровья ему, счастья, чтобы все было хорошо», - приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Напомним, под руководством Юрия Павловича Тарасов становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

источник: Чемпионат.com
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