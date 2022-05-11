Клопп - о переходе Холанда: К сожалению, это очень хороший трансфер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил переход норвежского нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Холанд заметно усилит «Сити». Это хороший игрок. «Ман Сити» никогда не был и не будет командой, которая побеждает благодаря одному игроку. У них особый игровой стиль.

Холанд несколько раз травмировался в «Боруссии», но, когда он в форме, он зверь. К сожалению, это очень хороший трансфер», - приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

Напомним, футболист подписал контракт с «горожанами» до 2027 года. Сумма отступных дортмундской «Боруссии» составила 75 миллионов евро.