«Удачи вам, целую твои ручки». Шунин вспомнил об общении с Валентиной Яшиной

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своем общении с супругой Льва Ивановича Яшина - Валентиной Тимофеевной, ушедшей из жизни на 92-м году.

«Каждый раз, когда мы прощались, она говорила: «Удачи вам, целую твои ручки». Как и Льву Ивановичу когда-то. В моем сердце Валентина Тимофеевна навсегда останется очень добрым и светлым человеком. В памяти каждого из нас - преданным болельщиком. Для нее «Динамо» значило больше, чем просто клуб, за который много лет играл ее муж. Мы должны помнить об этом в каждом следующем матче», - приводит слова футболиста пресс-служба бело-голубых.

Напомним, недавно Шунин вступил в Клуб Льва Яшина, куда входят голкиперы, которые провели более ста сухих матчей.

Валентина Тимофеевна лично поздравляла динамовца с этим достижением перед началом очередной встречи РПЛ.