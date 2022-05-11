Мостовой объяснил, почему нельзя говорить о прогрессе «Зенита» под руководством Семака

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Зенит» не прогрессирует под руководством своего главного тренера Сергея Семака.

«Прогресс же заключается в том, что, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, то в нынешнем займет второе или третье.

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат Бундеслиги. В «Зените» после этого заявили, что хотят быть похожим на «Баварию». Но у мюнхенцев какие-то успехи еще и в Европе есть, а «Зенит» четыре года из группы выйти не может», - приводит слова Мостового «Спорт Уик-энд».

Напомним, в текущем сезоне питерцы за три тура до конца чемпионата досрочно гарантировали себе четвертый подряд титул сильнейшей команды в России.

В Лиге Европы клуб завершил выступления на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух матчей испанскому «Бетису».