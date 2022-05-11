«Спартак» - «Енисей». Промес открыл счет в полуфинальном матче Кубка России

В среду, 11 мая, проходит матч 1/2 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «Енисеем» из Красноярска.
Счет в матче на 21-й минуте игры открыл нападающий красно-белых Квинси Промес.
На пути к полуфиналу красно-белые взяли верх над «Кубанью» (6:1) и ЦСКА (1:0). Красноярская команда поочередно переиграла «Акрон» из Тольятти (2:1), ногинское «Знамя» (4:0), самарские «Крылья Советов» (1:0), московский «Локомотив» (4:0) и казанский «Рубин» (3:1).
Напомним, во втором полуфинале московское «Динамо» крупно переиграло на своем поле «Аланию» - 3:0.
Добавим, финал Кубка России состоится 29 мая.
источник: «Советский спорт»