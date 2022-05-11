Андрей Федун ответил на вопрос о состоянии своего брата и продаже «Спартака»

Брат владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Андрей заявил, что ничего не знает о финансовых потерях босса красно-белых, а также возможной продаже клуба.

«Как я оценю работу Ваноли? Я болею за команду. О какой продаже идет речь? О чем вы говорите, сообщая, что Леонид Арнольдович потерял 80% состояния?», - приводит слова Федуна «Чемпионат».

Напомним, ранее Леонид Федун говорил о 80 процентах потерянного состояния, заявив, тем не менее, что он продолжит финансировать красно-белых.

Большие убытки вице-президента «Лукойла» связаны с тем, что акции компании в период с 16 февраля по первые числа марта упали в цене на 98 процентов.