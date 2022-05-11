«Спартак» разгромил «Енисей» и стал вторым финалистом Кубка России

В полуфинальном матче Кубка России московский «Спартак» на своем поле крупно обыграл красноярский «Енисей» и вышел в финал турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. На 21-й минуте Квинси Промес вывел хозяев вперед, на 57-й минуте установил Зелимхан Бакаев удвоил преимущество хозяев, а окончательный результат за три минуты до конца основного времени установил Александр Соболев.
Накануне первым финалистом стало столичное «Динамо», с аналогичным счетом обыгравшее дома владикавказскую «Аланию».
Таким образом, 29 мая в «Лужниках» в решающем матче за трофей зрителей ждет старейшее столичное дерби.
Кубок России
1/2 финала
«Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) - 3:0 (1:0)
Голы: Промес, 21; Бакаев, 57; Соболев, 87.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие (Чернов, 64; Литивинов, 79), Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес (Игнатов, 64), Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Николсон (Соболев, 71).
«Енисей»: Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Иванов, Ланин, Ломакин, Глушков, Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 60).
Предупреждения: Мартинс, 40; Литвинов, 90 (оба - «Спартак»).