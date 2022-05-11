«Спартак» разгромил «Енисей» и стал вторым финалистом Кубка России

В полуфинальном матче Кубка России московский «Спартак» на своем поле крупно обыграл красноярский «Енисей» и вышел в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. На 21-й минуте Квинси Промес вывел хозяев вперед, на 57-й минуте установил Зелимхан Бакаев удвоил преимущество хозяев, а окончательный результат за три минуты до конца основного времени установил Александр Соболев.

Накануне первым финалистом стало столичное «Динамо», с аналогичным счетом обыгравшее дома владикавказскую «Аланию».

Таким образом, 29 мая в «Лужниках» в решающем матче за трофей зрителей ждет старейшее столичное дерби.

Кубок России

1/2 финала

«Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск) - 3:0 (1:0)

Голы: Промес, 21; Бакаев, 57; Соболев, 87.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие (Чернов, 64; Литивинов, 79), Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес (Игнатов, 64), Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Николсон (Соболев, 71).

«Енисей»: Опарин, Кичин, Феррейра, Бевеев, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Иванов, Ланин, Ломакин, Глушков, Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 60).

Предупреждения: Мартинс, 40; Литвинов, 90 (оба - «Спартак»).